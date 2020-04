धक्कादायक : चाकण-आळंदी रस्त्यावर पोलिसास तिघांकडून मारहाण 

चाकण (पुणे) : चाकण-आळंदी रस्त्यावर मंगळवारी (ता. 21) रात्री साडेआठच्या सुमारास रासे (ता.खेड) गावच्या हद्दीत रोटाई तळ्याजवळ तिघांनी एका पोलिसास लाकडी दांडक्‍यानी, लाथांनी बेदम मारहाण केली. यामुळे गंभीर जखमी झालेले इंद्रकुमार तुकाराम धोत्रे (वय 30, रा,. आळंदी, ता,खेड) यांच्यावर चाकण येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. धोत्रे यांचा मोबाईल, दोन एटीएम कार्ड व रोख चार हजार रुपये असा नऊ हजार रुपये किमतीचा माल चोरट्यांनी लांबविला. याप्रकरणी अज्ञात तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कल्याण पवार यांनी आज दिली.



Web Title: Three persons are attack on police