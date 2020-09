सोसायटीचे गाळे परस्पर विकल्याप्रकरणी चेअरमनसह तिघांवर गुन्हा 

पिंपरी: सोसायटीच्या खोट्या पत्राद्वारे वैयक्तिक खात्यावर पैसे घेतले. यासह सोसायटीच्या मालकीचे तीन गाळे सोसायटीला विश्‍वासात न घेता परस्पर विकून फसवणूक केल्याप्रकरणी सोसायटीच्या चेअरमनसह तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार वाकड येथे घडला. सुदेश सुधाकर राजे (वय 51, रा. बिल्डिंग सी, ड्यु-डेल सोसायटी, दत्त मंदिर रोड, वाकड), शिवदास पंडित कलाटे (वय 36, रा. बेलावेस्टा सोसायटी, दत्तमंदिराजवळ, वाकड), सुरेश बापू विनोदे (वय 51, रा. शेडगे वस्तीजवळ, वाकड) अशी आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी स्वाती प्रशांत भट (वय 39, रा. बिल्डिंग ई, ड्यु-डेल सोसायटी) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी हा डयु-डेल सोसायटीच्या सेक्रेटरी असून आरोपी सुदेश राजे चेअरमन आहे. तर आरोपी कलाटे व विनोदे हे बालाजी असोसिएटचे मालक आहेत. सोसायटीने सहा ते दहा पर्यंतच्या गाळ्यांचे बांधकाम करण्याचे काम बालाजी असोसिएटसला दिले. त्यातील तीन गाळे सोसायटीला तर दोन गाळे बालाजी असोसिएटसला मिळणार होते. तसेच एक कोटी 25 लाख रुपयेही सोसायटीला मिळणार होते. दरम्यान, सुदेश राजे याने कलाटे व विनोदे यांना सोसायटीचे खोटे पत्र देत या खोट्या पत्राद्वारे बालाजी असोसिएटसकडून वैयक्तिक खात्यावर पैसे घेतले. यासह सोसायटीच्या मालकीचे तीन गाळे सोसायटीला विश्‍वासात न घेता परस्पर बालाजी असोसिएटसला विकून सोसायटीची फसवणूक केली. या कामासाठी कलाटे व विनोदे यांनी मदत केली. वाकड पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.



