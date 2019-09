पुण्यात चोरी करण्यासाठी ते यायचे चक्क विमानाने

पुणे : विमानाने चोर येतो अन् चोरी करुन कोणालाही कळण्याआधी विमानात बसून गायब होतो. चित्रपटात असे तुम्ही कित्येकदा पाहिले असेल पण, हे चित्रपटात नव्हे तर प्रत्यक्षात घडले आहे. कुठे? अर्थातच पुणे. विमानाने येऊन मॉलमध्ये चोऱ्या करणाऱ्याला या चोरट्यांना अटक करण्यात पुणे पोलिसांना यश आले. विमानाने येऊन मोठ्या शहरांमधील मॉलमध्ये शिरून ब्रँडेड घड्याळ, कपडे व इतर वस्तू चोरणाऱ्या आंतरराज्य टोळीतील तिघांना दिल्ली येथून गुन्हे शाखेच्या युनिट चारने अटक केली आहे. या टोळीनेच सेनापती बापट रस्त्यावरील पॅव्हेलियन मॉलमधील महागडी घड्याळे चोरल्याचे समोर आले आहे. तसेच, त्यांनी इतर दोन ठिकाणी चोरीचा प्रयत्न केल्याचे आढळून आले आहे. आशिष कुशल बिस्त (वय ३०), आकाश बालकिशन ढाका (२६) आणि रवींदरसिंग अमरजित सिंग (३२, सर्वजण रा. नवी दिल्ली) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या टोळीतील दहा ते बारा जण फरार असून, या टोळीने मुंबई, दिल्लीसह अनेक मोठ्या शहरात चोऱ्या केल्या आहेत. चोरटे चोरी करणाऱ्या शहरात विमानाने जात. तेथे गेल्यावर एखाद्या लॉजवर राहत. त्यानंतर त्या शहरातील मोठ्या मॉलमध्ये जाऊन ब्रँडेड वस्तू चोरून पसार होत. सर्व आरोपी सुशिक्षित असून त्यांचे राहणीमान उच्च असल्यामुळे ते चोर असल्याचे वाटत नव्हते अशी माहिती युनिट पाचचे पी आय अंजुम बागवान यांनी दिली. पुण्यातील सेनापती बापट रस्त्यावर असलेल्या मॉलमधून रॅडो कंपनीची महागडी पाच लाखांची घड्याळे चोरून नेली होती. या प्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. या गुन्ह्याचा युनिट चारकडून समांतर तपास सुरू होता. पोलिसांनी दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता त्यामध्ये दोन व्यक्ती चोरी करीत असल्याचे आढळून आले.

Web Title: three thieves arrested who used to travel by plane to theft in pune