विद्यापीठाकडून पाळणाघराचे दर तिप्पट

शुल्कवाढीची मालिका सुरूच; शुल्क २ हजार ६०० रुपयांवर

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने शैक्षणिक शुल्क, पुनर्मूल्यांकन शुल्कात वाढ केल्याने वाद निर्माण झालेला असताना, विद्यापीठातील पाळणाघराचे दर तिप्पट वाढवून प्रत्येक महिन्याला २ हजार ६०० रुपये शुल्क घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे विद्यापीठाकडून विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले पाळणाघर चालविले जाते. मुख्य इमारतीच्या समोरील बाजूला जुन्या कौलाच्या घरात हे पाळणाघर सुरू आहे. येथे मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी महिला, पर्यवेक्षिका, शिक्षिका आहेत. या पाळणाघरासाठी दरमहा ७५० रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र, व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हे शुल्क थेट २ हजार ६०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, या पाळणाघराचा ९४० चौरस फूट जागेत विस्तार केला जाणार असून, त्यात मुलांची क्षमता ४५ केली जाणार आहे. पाळणाघराच्या मागच्या बाजूला विद्यार्थ्यांसाठी खेळणी बसविण्यात आलेली आहे. यातील झोके आणि जंपिंग नेट गायब आहे. घसरगुंडी, सिसॉ यावरील रंगही उडालेला आहे. पाळणाघरातील सुविधांची दुरवस्था झालेली असताना विद्यापीठाने जवळपास २ हजार रुपयांनी शुल्कवाढ केल्याने त्यास विरोध होत आहे.

Web Title: Three times the rate of surveillance by the university