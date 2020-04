अभिमानास्पद ! एकाच कुटुंबातील तिघी करताहेत कोरोना बाधितांची सेवा

पारगाव : आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी खुर्द येथील अभंग कटुंबातील कविता, संध्या व सुवर्णा या तिघी नणंद-जावा परिचारिकेच्या रुपाने कोरोनो रुग्णांची सेवा करत आहे. आपल्या पासून कुटुंबाला काही त्रास होऊ नये यासाठी या तीघीनींही दोन आठवड्यापासून लहान मुले व कुटुंबापासून दूर राहून रुग्णसेवेत झोकून दिले आहे. रुणांच्या संपर्कात आल्यामुळे काही नर्स व डॉक्टर यांना कोरोनोचा संसर्ग झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तरीही जीवाची पर्वा न करता कर्तव्याला महत्त्व देत त्या रुग्णसेवा करत आहे. अभंग परिवारातील कविता विक्रम अभंग व संध्या सचिन अभंग या दोघी जावा कोरोनो रुग्णांची सेवा करत आहे. कविता या पुणे येथील ससून रुग्णालयात कार्यरत आहे तर संध्या मुंबई येथील राजावाडी रुग्णालयात सेवा बजावत आहे. अभंग परिवाराची मुलगी सुवर्णा संदीप सिनलकर (मूळगाव रानमळा ता. आंबेगाव) याही राजावाडी रुग्णालयात कोरोनो रुग्णांच्या सेवेत आहे. मैत्रिणी एकाच घरात आल्या एकत्र

तिघींनाही प्रत्येकी दोन मुले आहेत व दोन आठवड्यापासून कुटुंबापासून दूर आहेत. तिघेंचेही पती कुटुंबाची जबाबदारी संभाळत पत्नीच्या रुग्णसेवेच्या कार्याला प्रोत्साहन देत आहे. या तिघींनी एकाच 2003 साली वेळी नायर रुग्णालय (मुबंई) येथे परिचारिकेचे एकत्र शिक्षण घेतलं व तिघी मैत्रिणी पुन्हा एकाच घरात एकत्र आल्या.



