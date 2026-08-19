पुणे

कुपनलिकेत पडलेल्या बालकाला जीवदान

कुपनलिकेत पडलेल्या बालकाला जीवदान
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बोरी (जि. परभणी), ता. १९ : कौसडी (ता. जिंतूर) येथे एका शेतात खेळताना बंद कूपनलिकेत तीनवर्षीय बालक पडल्याची घटना आज दुपारी एकच्या सुमारास घडली. गावकरी व प्रशासनाने शर्थीचे प्रयत्न करून दोन तासांनंतर बालकास सुखरूप बाहेर काढल्याने अनर्थ टळला.
कौसडी (ता. जिंतूर) येथील गट नंबर २५ मधील शेतकरी शेख नदीम, शेख नसीम यांचा मुलगा शेख अधियान (वय ३) शेतात खेळत असताना अचानक बंद असलेल्या कूपनलिकेत पडला. यावेळी तो १५ फूट खोल जाऊन अडकल्याचे कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आले. आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी तत्काळ ग्रामस्थांना माहिती दिली. घटनास्थळी दोन जेसीबी बोलवून कूपनलिकेच्या दोन्ही बाजूस खोल २० फूट खड्डा खोदण्यात आला. खड्ड्यातून लाकडाची पाटी टाकून बालक खाली जाऊ नये म्हणून कूपनलिका बंद करण्यात आली. यावेळी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नळीद्वारे बालकापर्यंत ऑक्‍सिजनचा पुरवठा केला. बालकास सुरक्षितपणे काढण्यासाठी बचाव पथकाने युद्धपातळीवर दोन तास शर्थीचे प्रयत्न केले. अखेर दुपारी तीन वाजून बत्तीस मिनिटांनी शेख अधियानला सुखरूप बाहेर काढले.

जिल्हा रुग्णालयात उपचार
घटनास्थळी शर्थीचे प्रयत्न करून शेख अधियान यास सुखरूप बाहेर काढताच ग्रामस्थ व कुटुंबीयांनी सुटकेचा निःश्वास घेतला. कूपनलिकेतून अधियान यास बाहेर काढताच तत्काळ रुग्णवाहिकेतून पुढील उपचारासाठी परभणी जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले.

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