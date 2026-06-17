पुणे

Hadapsar News : वयाची तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच 'इयारा'च्या नावे चौदा प्रकारचा दस्तऐवज

'इयारा'च्या नावे वयाची तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच टपाल कार्यालयातील चार खात्यांसह चौदा प्रकारचा दस्तऐवज तयार झाला आहे.
Three-Year-Old Iyaara

Three-Year-Old Iyaara

sakal

कृष्णकांत कोबल
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हडपसर - येथील जमादार कुटुंबात तब्बल ५५ वर्षांनंतर मुलगी म्हणून जन्म घेतलेल्या 'इयारा'च्या नावे वयाची तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच टपाल कार्यालयातील चार खात्यांसह चौदा प्रकारचा दस्तऐवज तयार झाला आहे. असा विक्रम नोंदविणारी अल्पसंख्याक समाजातील ती पहिली मुलगी असल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

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