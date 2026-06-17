Hadapsar News : वयाची तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच 'इयारा'च्या नावे चौदा प्रकारचा दस्तऐवज

हडपसर - येथील जमादार कुटुंबात तब्बल ५५ वर्षांनंतर मुलगी म्हणून जन्म घेतलेल्या 'इयारा'च्या नावे वयाची तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच टपाल कार्यालयातील चार खात्यांसह चौदा प्रकारचा दस्तऐवज तयार झाला आहे. असा विक्रम नोंदविणारी अल्पसंख्याक समाजातील ती पहिली मुलगी असल्याचा दावा तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे..कुटुंबात तब्बल ५५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर तीन वर्षांपूर्वी जन्म घेतलेल्या इयाराचे घरात उत्साहात स्वागत करण्यात आले. तीचा जन्म होताच तिच्या कुटुंबीयांनी पंतप्रधानांच्या "मुलगी वाचवा- मुलगी शिकवा" हा संदेश पूर्ण क्षमतेने अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जन्म दाखला, आधार कार्ड या सुरुवातीच्या नोंदी बरोबरच तिचे पॅन कार्ड, आयुष्यमान भारत कार्ड, आरोग्य विमा, पोस्टातील सुकन्या समृद्धी योजना, बचत खाते, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, मासिक बचत, अशा सरकारी योजनांसह एस.आय.पी., म्युच्युअल फंड, डिजिलॉकर्स, उत्पन्न विवरण पत्र (आयटीआर) व डिमॅट असा चौदा प्रकारचा दस्तऐवज तयार करण्यात आला आहे..आजी अकीला व आजोबा अस्लम जमादार तर आई आलिया व वडील आसीम जमादार यांनी इयाराच्या नावे पोस्टात बचत व पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड अशी दोन-दोन खाती सुरू करून इयाराचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भविष्यातील तिच्या शिक्षणासह आयुष्य सुखकर होण्यास मदत होणार आहे..इयाराचे आजोबा व अल्पसंख्यांक शैक्षणिक चळवळीचे अध्यक्ष असलम जमादार म्हणाले, "पंतप्रधानांच्या नावे सुरू असलेल्या मुलींसाठीच्या अनेक योजना स्वागतार्ह आहेत. मुलींच्या जन्माचे स्वागत व शिक्षणाबरोबरच ती आर्थिक साक्षर होणे आवश्यक आहे. इयाराचे पणजोबा व माझे वडील बाबूभाई जमादार यांनी पूर्वीपासूनच कुटुंबात आर्थिक शिस्त आणि दस्तऐवज व्यवस्थापनावर नेहमीच भर दिला. त्याचा फायदा पुढील पिढीला होत आहे. इयरा दोन महिन्याची झाल्याबरोबरच तिचे पोस्टामध्ये सुकन्या समृद्धी योजनेचे खाते सुरू करण्यात आले. गेल्या आठवड्यात तिथेच वेगवेगळी सात खाती एकाच दिवशी सुरू करण्यात आली आहेत. जीपीओमधील वरिष्ठ अधिकारी अशोक खेडकर यांचे त्यासाठी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले..केवायसी बरोबरच आरोग्य व दीर्घकालीन गुंतवणूक हा आर्थिक साक्षरतेचा पाया आहे. हे जाणून अवघ्या दोन वर्षांत सर्व सरकारी योजनांमध्ये इयाराचे नाव नोंदविले आहे. हीच तिची खरी ओळख आहे. अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम समाज हा केवायसी शासकीय प्रमाणपत्र आणि आयकर भरणा बाबत नेहमी उदासीन असतो त्या बाबीला आणि मुस्लिम द्वेषींना इयाराच्या उदाहरणामुळे चपराक बसेल."इयारा ही देशातील शाळेत जाण्यापूर्वीच सर्वाधिक शासकीय व आर्थिक कागदपत्रांची पूर्तता करणारी असावी. अल्पसंख्यांक समाजातील आयकर पत्र भरणारी देशातील सर्वात लहान मुलगीही ती असेल. तसेच, पंतप्रधानांच्या "मुलगी वाचवा-मुलगी शिकवा" हा संदेश आणि आर्थिक साक्षरसाठी ती रोल मॉडेल ठरेल, असा विश्वास तिच्या आईवडिलांनी केला आहे. त्यामुळे इंडिया बुक रेकॉर्डसाठीही त्यांनी अर्ज सादर केला आहे..इयाराचे आर्थिक साक्षर विशेष -* तीन वर्षे पूर्ण होण्याआधीच आर्थिक व आरोग्यविषयक गुंतवणूक* वयाच्या दोन महिन्यात सुकन्या समृद्धी खाते उघडणारी खातेदार* आभा हेल्थ कार्ड मिळवणारी सर्वात लहान असल्याचा दावा* डिमॅट खाते उघडून वयाच्या दुसऱ्या वर्षात शेअर बाजारात प्रवेश* शाळेत जाण्यापूर्वीच म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओ धारक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.