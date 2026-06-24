WDJ2405.txt

मुलीची छेड काढणाऱ्यास शिक्षा
वडूज, ता. २४ : अल्पवयीन मुलीची छेड काढणाऱ्या आरोपीस तीन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. एस. कोले यांनी सुनावली. प्रसाद श्रीकांत सडके (वय २२, रा. उंचीठाणे, ता. खटाव) असे आरोपीचे नाव आहे.
याबाबत औंध पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक ऑगस्ट २०२२ रोजी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास पीडित फिर्यादी ही अल्पवयीन आहे, हे माहीत असताना सुद्धा आरोपी सडके याने तिची छेड काढली. त्यावेळी सडके याने फिर्यादीस तू जर ही गोष्ट कोणाला सांगितली, तर मी तुला जिवंत ठेवणार नाही, अशी धमकी देऊन मानेवर चापट मारून पळून गेला.
याबाबत दोन ऑगस्ट २०२२ रोजी औंध पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.
गुन्ह्यात पोलिस उपनिरीक्षक जी. बी. केंद्रे यांनी साक्षीदारांचे जाब-जबाब नोंदवत व कसून तपास करून आरोपीविरुद्ध येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात याकामी सरकारी पक्षाच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील रघुनाथ खोत यांनी काम पाहिले. जिल्हा सरकारी वकील आर. डी. खोत यांचा युक्तिवाद व साक्षीदारांचे जाब-जबाब, कागदोपत्री पुरावा ग्राह्य धरून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश कोले यांनी आरोपी सडके याला तीन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना साधा कारावास, तसेच तीन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना साधा कारावास, एक वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन आठवडे साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावली.
खटला चालवण्याकामी पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश वाघमोडे यांनी मार्गदर्शन केले, तसेच प्रॉसिक्युशन स्क्वाडचे पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय जाधव, पोलिस हवालदार सी. एस. सानप, विजयालक्ष्मी दडस, सागर सजगणे, अमीर शिकलगार यांनी सहकार्य केले.
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