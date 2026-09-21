पुणे

Junnar News : जुन्नर शहरात श्री तुळजाभवानी माता पलंगाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मांदियाळी

शेकडो वर्षांची परंपरा असलेला श्री तुळजाभवानी मातेचा पलंग तयार करण्याचे काम मूळचे जुन्नरचे व सध्या घोडेगाव येथे वास्तव्यास असलेले ठाकुर कुटूंब करतात.
Shri Tuljabhavani Mata Palang

Shri Tuljabhavani Mata Palang

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मिननाथ पानसरे
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जुन्नर - जुन्नर शहरात श्री तुळजाभवानी माता पलंगाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मांदियाळी सुरू आहे. दररोज हजारोंच्या संख्येने पलंगाच्या दर्शनासाठी शहर व पंचक्रोशीतील नागरिक गर्दी करत असल्याचे चित्र आहे. पलंगोत्सवानिमित्ताने विविध धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली.

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