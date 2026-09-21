Junnar News : जुन्नर शहरात श्री तुळजाभवानी माता पलंगाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मांदियाळी

जुन्नर - जुन्नर शहरात श्री तुळजाभवानी माता पलंगाच्या दर्शनासाठी भाविकांची मांदियाळी सुरू आहे. दररोज हजारोंच्या संख्येने पलंगाच्या दर्शनासाठी शहर व पंचक्रोशीतील नागरिक गर्दी करत असल्याचे चित्र आहे. पलंगोत्सवानिमित्ताने विविध धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली..शनिवार ता. 19 रोजी सायंकाळी शहरातून उत्साहपूर्ण व भक्तिमय वातावरणात पलंगाची मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर शहरातील तिळवण तेली समाज कार्यालयामध्ये रविवार ता. 20 रोजी श्री तुळजाभवानी मातेच्या पलंगावर पासोडा पूजन होवून परंपरेनुसार धार्मिक विधी करून गादीची स्थापना करण्यात आली..पलंगोत्सवाच्या कालावधीत दररोज सकाळी श्री दुर्गा माता सप्तशती पाठ, संगीत भजन, गंध स्वरांचा भक्तिगीतांचा कार्यक्रम आदींचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. शनिवार ता 26 रोजी सकाळी होम हवन, सायंकाळी महाआरती होवून सर्व भाविकांकरिता भंडारा महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. रविवार ता. 27 रोजी सकाळी आरती झाल्यानंतर जुन्नर शहरातून मिरवणुकीद्वारे पलंगाचे तुळजापूरकडे प्रस्थान करण्यात येणार आहे.जुन्नर परिसरातील भाविकांनी या सर्व कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन अध्यक्ष कैलास गरीबे, गोकुळ भागवत, प्रशांत फल्ले, महेश घोडेकर, दत्तात्रय कर्डिले, संजय कर्पे, अविनाश कर्डीले यांसह जुन्नर तिळवण तेली समाज बांधवांच्या वतीने करण्यात आलेले आहे..पलंग उत्सवाची शेकडो वर्षांची परंपरा -शेकडो वर्षांची परंपरा असलेला श्री तुळजाभवानी मातेचा पलंग तयार करण्याचे काम मूळचे जुन्नरचे व सध्या घोडेगाव येथे वास्तव्यास असलेले ठाकुर कुटूंब करतात. त्यानंतर जुन्नर तिळवण तेली समाज कार्यालयात त्याची विधीवत पूजा करून श्रमनिद्रेकरीता 'स्थापना' करण्यात येते. या पलंगाकरीता भवानी मातेकरीता गादी, पासोडा याचा मान हा तिळवण तेली समाजाचा आहे. हा पलंग तिळवण तेली सभागृहात वास्तव्यास असतो..त्यानंतर पुढे तुळजापूर येथे जाण्यासाठी पलंग पायी प्रवास करीत मार्गस्थ होत तुळजापूरला दसऱ्याच्या आदल्या दिवशी आणला जातो. पहाटे देवी सीमोल्लंघन खेळून या पलंगावर निद्रा घेते. कोजागिरी पौर्णिमेला देवी पुन्हा सिंहासनावर येते. मागील वर्षीचा जुना पलंग होमामध्ये टाकला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून ची ही धार्मिक परंपरा मोठ्या श्रद्धेने अखंडपणे सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.