वाघाच्या हल्ल्यात वृद्ध महिलेचा मृत्यू

अर्जुनी मोरगाव (जि.गोंदिया), ता. १० : तेंदूपत्ता संकलनासाठी वडेगाव बंध्यालगतच्या जंगलात गेलेल्या वृद्ध महिलेचा वाघाने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १०) सकाळी नऊच्या सुमारास उघडकीस आली. कौशल्या हरिदास रहाटे (वय ६५, रा. वडेगाव बंध्या) असे मृताचे नाव असून, त्या अंगणवाडी मदतनीस पदावरून सेवानिवृत्त झाल्या होत्या. वनक्षेत्र केशोरी येथील नियतन क्षेत्र वडेगाव बंध्या कक्ष क्रमांक २८२ मध्ये कौशल्या रहाटे या तेंदूपत्ता तोडत होत्या. यावेळी झुडपात दबा धरून बसलेल्या वाघाने त्यांच्यावर हल्ला केला. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, काल, शनिवारी सकाळी बोंडगाव सुरबन येथे तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या महिलेवर वाघाने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. ही घटना ताजी असतानाच लगेच दुसऱ्या दिवशी ही घटना घडल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

