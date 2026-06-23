पुणे

Pune Rain Update : पुणे जिल्ह्यातील सुखसरींनी शेतकरी सुखावला

पुणे जिल्ह्यात मंगळवारी (ता.२३) पडलेल्या पावसाच्या सुखसरींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले.
Dimbhe Dam Water Storage

Dimbhe Dam Water Storage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - जिल्ह्यात मंगळवारी (ता.२३) पडलेल्या पावसाच्या सुखसरींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भात रोपांना संजीवनी मिळल्याने उत्पादकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पावसामुळे ओलावा निर्माण होणार असल्याने खरिपाच्या पेरण्यांना वेग येणार आहे. जलधारा बरसल्याने खाचरांमध्ये पाणी साचले होते.

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