पुणे

Pune Hospital Bomb Scare: उषाकिरण रुग्णालयातील बाथरूममध्ये टायमर लावलेले स्फोटक सापडल्याने हडपसरमध्ये खळबळ, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

खासगी रुग्णालयातील बाथरूममध्ये टायमर लावलेले स्फोटक; बीडीएस पथकाने ग्लायडिंग सेंटर मैदानात नियंत्रित स्फोट करून निकामी केले, परिसरात तात्पुरती भीतीची लाट
High Alert in Hadapsar: Timer Bomb Found Inside Private Hospital Bathroom

Sakal

कृष्णकांत कोबल
Updated on

हडपसर : हडपसर परिसरातील एका खासगी रुग्णालयासमोर टायमर बॉम्बसदृश संशयास्पद वस्तू आढळून आल्याने परिसरात काही काळ मोठी खळबळ उडाली. आज सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ही घटना समोर आली. पोलिसांसह बॉम्ब शोधक व नाशक पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल होवून संबंधित वस्तू ग्लायडिंग सेंटर येथील मैदानात नेऊन निकामी केली. नागरिकांमध्ये यावेळी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

