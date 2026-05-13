Pune Hospital Bomb Scare: उषाकिरण रुग्णालयातील बाथरूममध्ये टायमर लावलेले स्फोटक सापडल्याने हडपसरमध्ये खळबळ, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

हडपसर : हडपसर परिसरातील एका खासगी रुग्णालयासमोर टायमर बॉम्बसदृश संशयास्पद वस्तू आढळून आल्याने परिसरात काही काळ मोठी खळबळ उडाली. आज सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ही घटना समोर आली. पोलिसांसह बॉम्ब शोधक व नाशक पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल होवून संबंधित वस्तू ग्लायडिंग सेंटर येथील मैदानात नेऊन निकामी केली. नागरिकांमध्ये यावेळी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते..पोलिसांनी रुग्णालय परिसर तातडीने रिकामा करून सुरक्षा व्यवस्था कडक केली. बीडीएस पथकाने संशयास्पद वस्तूची बारकाईने तपासणी केली असता त्यामध्ये जिलेटीनच्या नळकांड्या सदृश्य बांधलेले स्फोटक व त्यावर टायमर लावलेले निष्पन्न झाले. त्यानंतर ही सामग्री सुरक्षितपणे जप्त करून ग्लायडिंग सेंटरच्या मैदानावर नेण्यात आली..तेथे नियंत्रित पद्धतीने त्याचा स्फोट घडवून आणत स्फोटक निकामी करण्यात आले. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी संपूर्ण परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. संशयास्पद वस्तू रुग्णालयात कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने ठेवली, याचा तपास हडपसर पोलिस करीत आहेत. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात भीती आणि अफवांचे वातावरण पसरले होते. दरम्यान आमदार चेतन तुपे पाटील, योगेश टिळेकर व प्रभाग समिती अध्यक्ष प्रशांत तुपे यांनी नागरिकांना धीर देऊन अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले..उषाकिरण रूग्णालयाचे प्रमुख डॉ. गायकवाड म्हणाले, "रूग्णालयाच्या पहिल्या मजल्यावरील बाथरूममध्ये बॉम्ब सदृश्य वस्तू असल्याचे येथे काम करणाऱ्या मावशींनी सांगितले. त्यावेळी मी जावून पाहिले तेंव्हा चार नळकांड्या बांधून त्यावर डिजिटल घड्याळासारखी वस्तू लावलेली दिसली. ही वस्तू मी होण्यामध्ये घेवून रूग्णालयात बाहेर ठेवली व पोलिसांना कळवले."."बॉम्बशोधक पथकाला या ठिकाणी तुलनेने कमी तीव्रतेचे स्फोटक मिळाले आहे. ते सुरक्षितरित्या येथील ग्लायडिंग सेंटरच्या मैदानात नेऊन निकामी करण्यात आले आहे. स्थानिक व गुन्हे पोलिस विभाग तसेच एटीएस पथकाकडून संयुक्तपणे पुढील तपास युध्दपातळीवर केला जात आहे."अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त पुणे.इतर रुग्णालयांमध्येही तपासणी मोहीम :उषाकिरण रुग्णालयाच्या पहिल्या मजल्यावर सापडलेल्या बॉम्बसदृश्य वस्तूमुळे पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून परिसरातील इतर रुग्ण रुग्णालयांमध्ये स्फोटके शोधक श्वानासह तपासणी मोहीम राबविली. अचानक होत असलेल्या या तपासणीने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते.