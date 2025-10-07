Pune Crime : टिपू पठाण टोळीतील गुन्हेगारांची बँक खाती गोठवली; लाखोंचा मुद्देमाल जप्त, बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याची कारवाई सुरू

पुणे - हडपसर परिसरात बनावट कागदपत्रांद्वारे बेकायदेशीर बांधकाम करून नागरिकांकडून लाखो रुपयांचा मोबदला वसूल करणाऱ्या रिझवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण आणि त्याच्या टोळीतील साथीदारांवर काळेपडळ पोलिसांनी मंगळवारी (ता. ७) धडक कारवाई केली. या कारवाईत पोलिसांनी आरोपींची बॅंक खाती गोठवली असून, अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाईही सुरू केली आहे..काळेपडळ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील आरोपी टिपू पठाण (रा. सय्यदनगर, हडपसर) याच्या नावावरील मोटार पोलिसांनी जप्त केली आहे. पठाण आणि त्याचे साथीदार सादिक कपूर, एजाज पठाण, मेहबूब शेख, जावेद शेख, मुनीर शेख आदींची बँक खाती गोठविण्यात आली असून, संशयित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे..आरोपींच्या घरांची झडती घेताना पोलिसांना पंखे, एसी, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, फर्निचर आदी चार ते पाच लाख रुपये किमतीच्या वस्तू आढळल्या. या वस्तूंची बिले मागवण्यात आली असता आरोपींच्या नातेवाइकांकडे त्याची कागदपत्रे नव्हती. झडतीदरम्यान दोन नोटरीकृत साठेखत सापडले असून, त्यांची सत्यता पडताळण्याचे काम सुरू आहे..आरोपी टोळीने हडपसर परिसरात ११ गुंठे मालमत्तेची बनावट कागदपत्रे तयार करून त्या जागेवर जबरदस्तीने कब्जा केला. त्यांनी कंपाऊंडचे नुकसान करून जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम केले आणि ती जागा इतरांना वापरण्यास देऊन मोठा आर्थिक फायदा मिळवला. या बेकायदेशीर बांधकामावर महापालिकेच्या पथकाने कारवाई सुरू केली आहे..पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे, सहाय्यक आयुक्त धन्यकुमार गोडसे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील, पोलिस निरीक्षक अमर काळंगे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. ‘बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मालमत्तेचे बेकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई केली जाईल,’ अशी माहिती पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.