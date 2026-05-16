Pune Education : "टी. जे. कॉलेजचा ऐतिहासिक टप्पा! 'स्वायत्त' महाविद्यालयाचा पहिला निकाल ९०% पेक्षा अधिक; अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल यांच्या हस्ते निकाल जाहीर"

पुणे : शिक्षण क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या टिकाराम जगन्नाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाने आज एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला. महाविद्यालयाला स्वायत्तता (Autonomy) मिळाल्यानंतर पार पडलेल्या पहिल्या वर्षाच्या अंतिम परीक्षांचा निकाल शनिवारी संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल यांच्या हस्ते जाहीर करण्यात आला. .महाविद्यालयातील बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स), बी.कॉम. (बिझनेस मॅनेजमेंट) आणि बी.कॉम. (कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन) या स्वायत्त अभ्यासक्रमांचा निकाल ९० टक्क्यांहून अधिक लागला असून, विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. बी. ए. (७५ टक्के) आणि बी.कॉम. (७० टक्के) या कोर्सेसचा निकालही समाधानकारक लागला आहे..संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल यांच्या हस्ते हा निकाल जाहीर करण्यात आला. या प्रसंगी संस्थेचे सचिव आनंद छाजेड, संचालक रमेश अवस्थे, संस्थेचे सहसचिव व प्राचार्य डॉ. संजय चाकणे, संस्थेचे निमंत्रित संचालक डॉ. अरुण अडसूळ आदी उपस्थित होते..अध्यक्ष गोयल यांनी विद्यार्थ्यांच्या घवघवीत यशाचे कौतुक करून सर्वांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. शैक्षणिक सचोटी जोपासत महाविद्यालयाने स्वायत्ततेचा हा टप्पा यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. भविष्यातही उच्च दर्जाचे शैक्षणिक मापदंड राखण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहित केले..प्राचार्य डॉ. संजय चाकणे यांनी प्रास्ताविक केले. या परीक्षांचे नियोजन परीक्षा नियंत्रक डॉ. डी. एम. मुपडे आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभांगी पाटील, समन्वयक प्रा. योगिता झोपे, प्रा. प्रिया शिर्के, प्रा. मेहनांझ कौसार, प्रा. मयूर कढने, चैत्राली जोशी, अमोल अमराव आणि प्रतीक शेट्टे यांनी केले..स्वायत्त महाविद्यालय म्हणून काम करण्याचे आमचे हे पहिलेच वर्ष होते. त्यामुळे अनेक आव्हाने होती. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा फॉर्म, हॉल तिकीट वाटप, प्रत्यक्ष परीक्षा संचलन आणि निकाल जाहीर करणे या सर्व कामांत घेतलेले अचूक परिश्रम यामुळे आम्ही हा ऐतिहासिक टप्पा गाठू शकलो आहे. खडकी शिक्षण संस्था आजवर जशी विविध पातळ्यांवर यशस्वी ठरली आहे. तशीच ती स्वायत्त महाविद्यालयही यशस्वीपणे चालवू शकते, असा विश्वास यामुळे निर्माण झाला आहे.- कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष, खडकी शिक्षण संस्था.