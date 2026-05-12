टीजेएसबी सहकारी बँकेत भवानी सहकारी बँक विलीन

ठाणे, ता. १२ : टीजेएसबी सहकारी बँक लिमिटेडमध्ये भवानी सहकारी बँक लिमिटेडच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ३० एप्रिलला विलीनीकरणाला अधिकृत मंजुरी दिली असून, यामुळे टीजेएसबी बँकेचा विस्तार आता सात राज्यांतील १७१ शाखांपर्यंत झाला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये टीजेएसबी बँकेने २५ हजार ३६० कोटींचा एकूण व्यवसाय नोंदवला आहे. यात १६ हजार २४४ कोटींच्या ठेवी आणि नऊ हजार ११६ कोटींच्या कर्जाचा समावेश आहे. या विलीनीकरणामुळे मुंबई शहरात बँकेचे स्थान अधिक भक्कम झाले आहे.
बँकेचे अध्यक्ष शरद गांगल म्हणाले, ‘‘हे विलीनीकरण केवळ विस्तार नसून सहकारी बँकिंग क्षेत्रात आमचे स्थान मजबूत करणारे धोरणात्मक पाऊल आहे. याद्वारे आम्ही मोठ्या ग्राहकवर्गाला दर्जेदार सेवा देऊ.’’ उपाध्यक्ष सीए वैभव सिंगवी म्हणाले, ‘‘भवानी बँकेच्या ग्राहकांना आता आधुनिक डिजिटल सुविधा मिळतील.’’ मुंबईतील शाखांचे जाळे अधिक मजबूत झाल्याने ग्राहकांना अत्याधुनिक सेवा नियमितपणे देता येईल, असा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल आरेकर यांनी व्यक्त केला.
