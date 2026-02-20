माढ्यात ३६.६८ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा–पानमसाला जप्त महिला अधिकाऱ्याच्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न; ७ जणांविरुद्ध गुन्हा
बावीत ३६.६८ लाखांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त
छाप्यात ७ जणांवर गुन्हा; महिला अधिकाऱ्यावर वाहन घालण्याचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
उपळाई बुद्रूक, ता. २० : राज्यात गुटखाबंदी असतानाही माढा तालुक्यातील बावी येथे अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत सुमारे ३६ लाख ६८ हजार रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त करण्यात आला. या कारवाईदरम्यान एका वाहनचालकाने महिला अधिकाऱ्यावर वाहन घालण्याचा प्रयत्न करत त्यांच्या खासगी वाहनाला धडक देऊन पसार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी ७ जणांविरुद्ध माढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुरुवारी (ता. १९) रात्री बावी येथील सिद्धेश्वर मोरे यांच्या घरासमोर उभ्या असलेल्या एमएच १३ डीक्यू ९५६१, एमएच १३ डीडी ९९०२ व एमएच १३ डीक्यू ८३९५ या वाहनांतून प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची वाहतूक व साठवणूक होत असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला मिळाली. त्यानुसार सहायक आयुक्त रेणुका पाटील यांनी पथकासह छापा टाकून कारवाई केली.
कारवाईत डायरेक्टर स्पेशल पानमसाल्याचे २३ बॉक्स (४,१४० पाकिटे) व शॉट लक्झरी चिव्हिंग टोबॅकोची ४,३२० पाकिटे जप्त करण्यात आली. तसेच दोन वाहनेही ताब्यात घेण्यात आली. कारवाईदरम्यान एका वाहनचालकाने महिला अधिकाऱ्याच्या अंगावर वाहन घालण्याचा प्रयत्न केला व त्यांच्या खासगी वाहनाला धडक देऊन पळ काढला. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी त्याच्यावर अतिरिक्त कलमे लावण्यात आली आहेत.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ तसेच भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत चालक, साठा मालक व वाहनमालक अशा एकूण ७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सूरज शिंदे करीत आहेत. प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा पुरवठा नेमका कुठे होणार होता, याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे.
