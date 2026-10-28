अवसरी खुर्दमध्ये गुटखा साठा जप्त

मंचर, ता. २८ : अवसरी खुर्द-भोरवाडी (ता. आंबेगाव) येथे प्रतिबंधित पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूचा साठा मंगळवारी (ता. २७) अन्नसुरक्षा अधिकारी व मंचर पोलिसांनी जप्त केला. या कारवाईत १० लाख ३० हजार ७४० रुपयांचे प्रतिबंधित अन्नपदार्थ आणि चार लाख रुपयांचे वाहन, असा एकूण १४ लाख ३० हजार ७४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी दोघांविरुद्ध मंचर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मंचर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता भोरवाडी येथे ही कारवाई करण्यात आली. नवनाथ कैलास भोर आणि अक्षय लहू भोर यांच्याशी संबंधित घरात तसेच वाहनात (एमएच ०४ केएफ ८३८९) प्रतिबंधित पानमसाला व सुगंधित तंबाखूचा साठा आढळून आला. याप्रकरणी अन्नसुरक्षा अधिकारी अभिजित अशोक झोडगे यांनी फिर्याद दिली आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोज वाघमारे करीत आहेत.
प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री, साठवणूक व वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी अशा पदार्थांच्या विक्रीबाबत माहिती पोलिसांना द्यावी. युवकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या बेकायदा व्यावसायिकांवर यापुढे धडक कारवाई सुरू राहील.
- महादेव वाघमोडे, पोलिस निरीक्षक, मंचर
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