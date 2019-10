Vidhan Sabha 2019 : पुण्यातील राज ठाकरेंच्या सभेवर आजही पावसाचे सावट; मंडईत सभा

Vidhan Sabha 2019 : पुणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पुण्यातील उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची आज (सोमवारी) सायंकाळी सहा वाजता महात्मा फुले मंडईत सभा होणार आहे. या सभेत ठाकरे काय बोलणार, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, शहरात येत्या सोमवारी (ता. १४) आकाश अंशतः ढगाळ राहणार असून, हलक्‍या स्वरूपाच्या पावसाची शक्‍यता असल्याचे हवामान खात्यातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, पावसामुळे गेल्या आठवड्यात त्यांची सभा स्थगित करण्यात आली होती. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या सभेवर आजही पावसाचे सावट असणार आहे. पुण्यातील आठपैकी कोथरूड, कसबा, शिवाजीनगर आणि हडपसर विधानसभा मतदारसंघात मनसेचे उमेदवार उभे आहेत. त्यांच्या प्रचारासाठी ठाकरे यांच्या तीन सभा घेण्याचे नियोजन पक्षाने केले होते. मात्र सरस्वती मंदिर संस्थेच्या आवारातील 9 ऑक्‍टोबरची सभा स्थगित करण्यात आली होती. आता मंडईत त्यांची सभा होणार आहे.

