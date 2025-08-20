आंबेठाणमध्ये लोकसहभागातून सायकल वितरण
आंबेठाण, ता. २० : आंबेठाण (ता. खेड) येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना गावचे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षकांच्या माध्यमातून सायकल वाटप करण्यात आले. गरीब मुलांना लोक सहभागातून सायकल उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील व शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी केले होते.
या आवाहनाला प्रतिसाद देत माजी सरपंच दत्तात्रेय मांडेकर, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सचिन मांडेकर, उपाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, सदस्य कुलदीप पडवळ, मुख्याध्यापक रोहिदास येळवंडे, उपशिक्षक मच्छिंद्र शेटे यांनी प्रत्येकी एक याप्रमाणे सहा सायकलचे वाटप शिष्यवृत्ती जिल्हा गुणवत्ता यादीत स्थान प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना केले.
यामध्ये देवराज गिरी, निशा गौतम, कौस्तुभ चाबुकस्वार, प्रथमेश वराडे, रामराज गिरी आणि सौम्या लांडगे या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. यावेळी शिष्यवृत्ती परीक्षेतील यशाबद्दल मार्गदर्शक शिक्षिका शीतल लडकत यांचा शाळेच्या वतीने विशेष सन्मान करण्यात आला. तर शाळेच्या वतीने तयार केलेल्या आदर्श शाळा आंबेठाण या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
याप्रसंगी माजी सरपंच सुभाष मांडेकर, गणेश मांडेकर, शांताराम चव्हाण, पोलिस पाटील तृप्तीताई मांडेकर, मारुती दिघे, ग्रामपंचायत अधिकारी रवींद्र उगले, गीताबाई मांडेकर, संतोष मांडेकर, राष्ट्रवादी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, अमित अभ्यंकर, दगडू मांडेकर, चंद्रकांत लांडगे, अनिता पडवळ, लताताई उनवणे, दत्तात्रेय मांडेकर, बाळासाहेब नाईकनवरे, चंद्रकांत चव्हाण, ज्ञानेश्वर घाटे, दिलीप नाईकनवरे आदी उपस्थित होते. मच्छिंद्र शेटे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर मुख्याध्यापक रोहिदास येळवंडे यांनी प्रास्ताविक केले. अनिल वाघोले यांनी आभार मानले.
