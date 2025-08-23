आंबेठाण शाळेत सुरू झाली आयडिअल लॅब
आंबेठाण, ता.२३ : राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध शाळांमध्ये आयडिअल लॅब निर्माण करण्यात येत आहेत. या अंतर्गत आंबेठाण (ता. खेड) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्र शाळेत अशी लॅब तयार करण्यात आली आहे. आंबेठाणची शाळा ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत समाविष्ट आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने या लॅबचे उद्घाटन करण्यात आले. तर स्थानिक पातळीवर पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.
याप्रसंगी माजी सरपंच दत्तात्रेय मांडेकर, सुभाष मांडेकर, मृण्मय काळे, पोलिस पाटील तृप्ती मांडेकर, व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सचिन मांडेकर, सदस्य अनिता पडवळ, लता उनवणे, मानसी नाईकनवरे, मुख्याध्यापक रोहिदास येळवंडे आदी उपस्थित होते.
आयडिअल लॅब अंतर्गत शाळेला २५ संगणक प्राप्त झाले असून या माध्यमातून डिजिटल रूम तयार केली आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना डिजिटल पद्धतीने अभ्यास करण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. तसेच ऑनलाइन कॉन्फरन्सद्वारे इतर ठिकाणी संवाद साधणे, ऑनलाइन अध्ययन करणे, शिक्षकांच्या ऑनलाइन मीटिंग यासाठी याची मदत होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.