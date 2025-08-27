भांबोलीत वर्गखोल्यांचे लोकार्पण
आंबेठाण, ता. २७ : भांबोली (ता. खेड) येथे हँडसमन सोल्यूशन इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून शाळा इमारत बांधून देण्यात आली आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सिद्धार्थ साहू यांच्या हस्ते या इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले.
कंपनीने करून दिलेल्या या कामात सहा वर्ग खोल्यांची शाळेची दोन मजली इमारत, अत्याधुनिक मैदान, शाळेला संरक्षक भिंत, मुलांसाठी खेळण्याचे साहित्य आदींचा समावेश आहे. तसेच कंपनीच्या माध्यमातून मुलांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले. कंपनीने जिल्हा परिषद शाळेसाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ग्रामपंचायतीच्या वतीने सन्मानचिन्ह देऊन कंपनी अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. याप्रसंगी सरपंच शीतल काळूराम पिंजण, उपसरपंच अर्जुन राऊत, शरद निखाडे, कल्याणी राऊत, अक्षदा राऊत, भाऊबाई मेंगळे, राजकुमार दळवी आदी उपस्थित होते.
