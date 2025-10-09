रस्त्यावरील सांडपाण्यामुळे नागरिक हैराण
आंबेठाण, ता. ९ : चाकण औद्योगिक एमआयडीसीच्या टप्पा क्रमांक दोनसाठी वासुली (ता. खेड) गावासह अन्य गावांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. यामध्ये बेघर होत असलेल्या लोकांना घरांचे परतावे देण्यात आले, तर भूमिहीन होत असणाऱ्या लोकांना जमिनी स्वरूपात परतावा दिला. मात्र, या परताव्याला कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा दिल्या जात नसल्याने सांडपाणी आणि कचऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यावरील सांडपाण्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.
एमआयडीसीसाठी जमिनी संपादित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जे परतावे दिले. त्यात एमआयडीसीकडून सोयी- सुविधा दिल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्लॉट धारकांची मोठी गोची झाली असून, सांडपाणी सोडावे कुठे? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झालेला आहे. वासुली गावाकडून शिंदे गावाकडे जाताना रस्त्याला उतार असल्याने पाणी वासुली गावाच्या बाजूला वाहत असते.
एमआयडीसीच्या प्लॉटचे पाणी त्रासदायक ठरेल. त्यामुळे एमआयडीसीने त्यांची गटार योजना राबवावी असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या त्रासाबद्दल ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी अनेकवेळा एमआयडीसी कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला आणि सांडपाण्याची व्यथा मांडली. मात्र, त्यांच्या या व्यथेला केराची टोपली दाखविली गेल्याचे ग्रामपंचायत पदाधिकारी सांगतात.
याबाबत शिवसेना विभागप्रमुख अमोल पाचपुते हे म्हणाले की, ‘‘एमआयडीसीने ज्यांना प्लॉट दिले त्यांच्या सांडपाण्याची व्यवस्था त्यांनी करावी. त्यांचा विनाकारण त्रास आम्हा लोकांना सहन करावा लागत आहे. जर तत्काळ एमआयडीसीने सांडपाण्याचा प्रश्न मार्गी लावला नाही तर आम्हा ग्रामस्थांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.’’
नागरिकांना पायी चालणे कठीण
गुरुवारी (ता. ९) एका उद्योजकाने तर चक्क त्यांच्या प्लॉटमधील पाणी रस्त्यावरच सोडून देऊन कहर केला. त्यामुळे नागरिकांना पायी सुद्धा चालता येत नव्हते. या पाण्याची मोठी दुर्गंधी सुटली असल्याने स्थानिक नागरिकांसह पायी चालणारे प्रवासी आणि व्यावसायिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
या सांडपाण्याचा आम्हाला रोजचा त्रास होत असून, दुर्गंधीने आम्ही हैराण झालो आहोत. आमच्या मुला- बाळांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एमआयडीसीने तत्काळ या सांडपाण्याला आवर घालावा.
- नितीन कलवडे, स्थानिक ग्रामस्थ
03449
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.