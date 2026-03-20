आंबेठाण येथे आपत्कालीन यंत्रणेचे मॉकड्रिल
आंबेठाण, ता. २० : आंबेठाण (ता. खेड) येथे युसीएसपीएल एलपीजी पाइपलाइनवर आयोजित करण्यात आलेली ऑफसाईट लेव्हल-३ आपत्कालीन प्रतिसाद आपत्ती व्यवस्थापन योजना मॉकड्रिल झाले. पाइपलाइन क्षेत्रात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा किती सज्ज आहे याची पडताळणी या सरावाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
या सराव मोहिमेत तांत्रिक बिघाड किंवा गळती सारख्या प्रसंगी विविध विभागांमधील समन्वय, प्रतिसादाचा वेग आणि संसाधनांचा वापर कशा प्रकारे केला जातो याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. एमपीएसपीएल तळेगाव टीमच्या समन्वयाने पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला एमपीएसपीएलचे डीजीएम नितीन दलाल आणि युसीएसपीएलचे डीजीएम अभिषेक अगरकर उपस्थित होते.
या मॉकड्रिलमध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलिस दल, अग्निशमन विभाग, वैद्यकीय सेवा आणि एनडीआरएफ पथकाने सहभाग नोंदवला. यावेळी औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाचे अधिकारी आणि एमपीएसपीएलच्या सक्षम प्राधिकरणाने या सरावाचे निरीक्षण केले.आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामस्थ आणि शालेय विद्यार्थ्यांनाही हे प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते.
या सरावादरम्यान सर्व यंत्रणांचा प्रतिसाद प्रभावी असल्याचे दिसून आले. संवाद प्रणाली आणि विविध विभागांमधील समन्वय यामुळे कमीत कमी वेळात परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
