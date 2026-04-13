करंजविहिरेत उपाययोजनांचा अभाव

रूपेश बुट्टेपाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
आंबेठाण, ता. १४ : करंजविहिरे (ता. खेड) येथे नवलाख उंबरे रस्त्यावर असणाऱ्या खेंगले वस्ती परिसरात मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यालगत धोकादायक विहीर आहे. नव्यानेच या विहिरीचे काम करण्यात आले असून, रस्त्याच्या उंचीपेक्षा विहिरीच्या कठड्याची उंची कमी असल्याने अपघात होण्याची शक्यता आहे.
करंजविहिरे ते नवलाख उंबरे हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात कारखाने आहेत. काही वर्षांपूर्वी या रस्त्याचे रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
संरक्षणात्मक उपाययोजनांचा अभाव
चेतावणी फलक नाही
परावर्तक नाही
उंच कठडे नाहीत
संरक्षण जाळी नाही
लाइटची व्यवस्था नाही
मला पाहिल्याशिवाय नक्की जागेवरची परिस्थिती सांगता येणार नाही. मी पाहणी करते किंवा आमच्या अभियंत्याला सांगून पाहणी करायला सांगते.
- भाग्यश्री गिरी, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
या मार्गाने तळेगाव दाभाडे, पिंपरी, चिंचवड, मुंबई या भागात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. याशिवाय एमआयडीसीत रोजंदारीसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाणही जास्त आहे. रस्ता प्रशस्त आणि चांगला झाल्याने वाहनांचा वेग जास्त असतो. अशावेळी कुठलीही पूर्वसूचना न दिलेली किंवा सूचना फलक नसलेली विहीर जीवघेणी ठरू शकते. या ठिकाणी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
- संतोष पडवळ, प्रवासी
