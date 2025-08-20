ढापे वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचा संताप
मांडवगण फराटा, ता. २० : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे भीमा नदीवरील मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथील कोल्हापुरी बंधाऱ्यावरून बुधवारी (ता. २०) सकाळपासून मोठ्या वेगाने पाणी वाहू लागले आहे. प्रचंड प्रवाहामुळे बंधाऱ्यावर काढून ठेवलेल्या शंभरहून अधिक लोखंडी ढापे वाहून गेल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. या घटनेमुळे ठेकेदार व पाटबंधारे खात्याच्या दुर्लक्षित कारभारावर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिरूर तालुक्यात मांडवगण फराटा, सादलगाव व नागरगाव येथे कोल्हापुरी पद्धतीचे तीन बंधारे आहेत. दरवर्षी ढाप्यांची देखभाल- दुरुस्ती व बसवणे- काढण्याचे काम ठेकेदाराकडून केले जाते. मात्र, यावर्षी वेळेवर कार्यवाही न झाल्याने नागरगाव बंधाऱ्याला भगदाड पडून मोठे नुकसान झाले.
मांडवगण फराटा येथील लोखंडी ढापे देखील नुकतेच बंधाऱ्यावरच ठेवले होते. मंगळवारी (ता. १९)सायंकाळी नदीपात्रात विसर्ग सोडल्यानंतर बुधवारी सकाळी ढापे प्रवाहात वाहून जात असल्याचे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. स्थानिकांच्या निदर्शनानंतर ठेकेदाराकडून जेसीबीच्या साहाय्याने ते हटविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र वाढत्या प्रवाहामुळे काम थांबवावे लागले.
दरम्यान, खडकवासला पाटबंधारे खात्याच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुऱ्हाडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
नागरगाव बंधारा फुटून २० दिवस झाले तरी पाटबंधारे खात्याने लोखंडी ढापे काढण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. वेळोवेळी मागणी करूनही दुर्लक्ष करण्यात आले. लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याबद्दल ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी.
- दत्तात्रेय फराटे, शेतकरी, मांडवगण फराटा
लोखंडी ढापे वाहून गेल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. ठेकेदार व अधिकाऱ्याच्या हलगर्जीपणामुळे मोठे नुकसान झाले असून, संबंधितांवर कारवाई व्हावी.
- राजेंद्र दरेकर, शेतकरी, मांडवगण फराटा
