इनामगावात चोरट्यांच्या मारहाणीत ज्येष्ठ महिला गंभीर जखमी

मांडवगण फराटा, ता.२२ : शिरूर तालुक्यातील इनामगाव येथील दर्यापट वस्तीवर शुक्रवारी (ता. २२) पहाटेच्या सुमारास चार जणांच्या टोळक्याने दरोडा घालत ९० वर्षीय ज्येष्ठ महिलेला धारदार शस्त्राने मारहाण केली.यात त्या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.या घटनेने परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरोडेखोरांनी केलेल्या मारहाणीत शांताबाई विठ्ठल घुमरे (वय ९०) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. इनामगाव येथील द-यापट परिसरात घुमरे कुटुंब वास्त्यव्यास आहे.घटनेच्या वेळी कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये झोपलेले होते.मध्यरात्री दीड वाजता दरोडेखोरांनी शांताबाई यांच्या खोलीचा दरवाजा कटावणीच्या साहाय्याने उचकटून प्रवेश केला.आवाजाने त्या जाग्या होताच चोरट्यांनी त्यांच्या डोक्यात धारदार शस्त्राने वार केले. शांताबाई यांनी आरडाओरडा केल्याने चोरट्यांनी घरातील लोखंडी पेटी उचलून बाहेर पळ काढला. त्यानंतर पेटीतील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम काढून ते पसार झाले. दरोडेखोरांनी निघताना घराबाहेरून कड्या लावल्यामुळे जखमी महिलेला वेळेत मदत मिळाली नाही. सकाळी नऊच्या सुमारास कुटुंबीयांनी शांताबाई न उठल्याने त्यांची खोली उघडली तेव्हा त्या जखमी अवस्थेत आढळल्या. मांडवगण फराटा येथील दवाखान्यात तत्काळ त्यांना दाखल करण्यात आले.स्थानिक ग्रामस्थांनी पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक रमेश कदम, तानाजी बाबर, अशोक शिंदे, वाघ आदींनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. याप्रकरणी मांडवगण फराटा पोलिस दूरक्षेत्रात रात्री उशिरापर्यत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.
