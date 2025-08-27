मांडवगण फाराटातील वाडीवस्त्यांना नियमित वीज
मांडवगण फराटा, ता. २७ : गेल्या कित्येक महिन्यांपासून वीजपुरवठ्याच्या समस्यांमुळे त्रस्त असलेल्या मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) गावासाठी अखेर सिंगल फेज वीजपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या सोयीमुळे ग्रामस्थांना रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या अडचणींवर मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गावात आतापर्यंत फक्त गावठाण परिसरातच सिंगल फेज पुरवठा कार्यरत होता. मात्र, या भागात बिबट्याचे वास्तव्य असल्याने वाड्या-वस्त्यांवर कायमस्वरूपी वीजपुरवठ्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत होती. त्यासाठी लोकनियुक्त सरपंच समीक्षा कुरूमकर-फराटे या सातत्याने पाठपुरवठा करीत होत्या, त्यास अखेर यश मिळाले आहे. महावितरणच्या दौंड व शिरूर विभागातील अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता इर्शाद शेख,केशव जाधव, विश्वास पवार, सौरभ जगताप व रेखा सरोदे यांच्या प्रयत्नांमुळे हे काम मार्गी लागले. गावात गेल्या काही महिन्यांपासून वीजपुरवठा अनियमित होत होता. विशेषतः रात्रीच्या वेळी वीज खंडित झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात खंड पडत होता. तर वीज नसताना बिबट्याच्या हल्ल्यात दोन बालकांचा मृत्यूही झाला होता. सरपंच समीक्षा कुरूमकर-फराटे यांनी या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष देत महावितरण अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्क साधला, वारंवार बैठका घेऊन पाठपुरावा केला. त्यांच्या अथक प्रयत्नांना यश आले असून गावात आता नियमित वीजपुरवठा होणार आहे. आठ महिन्यांपूर्वी थांबलेले हे काम आमदार माऊली कटके यांच्या पुढाकारामुळे पुन्हा सुरू झाले होते.
येथे बसविले रोहित्र (संख्या)
फराटवाडी (५), गायकवाड मळा (३), गरुडवस्ती (२), बाभूळसर रस्ता (१) व काष्टी रोड (१) येथे २२ केव्ही क्षमतेची रोहित्रे, तसेच गवळी संकुडेवस्ती येथे ११ केव्ही क्षमतेची २ रोहित्रे बसविण्यात आली.
“गावकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे लक्ष देणे ही आमची जबाबदारी आहे. वीजपुरवठ्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे हेच आमचे ध्येय आहे”.
- समीक्षा कुरूमकर-फराटे, लोकनियुक्त सरपंच
