वडगाव रासाई शाळेत साहित्य वाटप
आंधळगाव, ता. २८ : वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील २३२ विद्यार्थ्यांना रोटरी क्लब हडपसर यांच्या वतीने शालेय दप्तर व इतर साहित्याचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमाला रोटरी क्लबचे राष्ट्रीय प्रमुख भानुप्रताप सिंग तोमर, संचालक राजेंद्र कुमार विधाटे, जिल्हाध्यक्ष संभाजी काकडे, किशोर जांभेकर, अभय बेकनलकर, विजय थोरात आदी मान्यवर उपस्थित होते. जिल्हाध्यक्ष काकडे यांच्या पुढाकारातून विद्यार्थ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन हे साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. यावेळी शाळेचे मुख्याध्यापक दत्तात्रय ठोंबरे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र ढवळे, उपाध्यक्ष रचना भंडारी, मगनदास थोरात, कल्पना सातव, नाना चांदगुडे, भानुदास ढवळे, सचिन ढवळे, अतुल धारेकर, विश्वनाथ जराड, उद्धव ढवळे, सागर शिंदे, नानासाहेब मेटे यांच्यासह ग्रामस्थ व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नवनाथ बडे यांनी केले.
