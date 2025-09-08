राजे उमाजी नाईक यांना मांडवगण येथे अभिवादन
मांडवगण फराटा, ता. ८ : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथे आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांची २३४वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी प्रा. अशोक खोमणे यांनी उमाजी नाईक यांचा जीवनपट उलगडत स्वातंत्र्यलढ्यातील त्यांचे योगदान अधोरेखित केले.
ब्रिटिशांविरुद्ध स्वातंत्र्याचा पहिला जाहीरनामा बाभूळसर बुद्रुक येथे उमाजी नाईक यांनी काढल्याचे सांगून त्याचे वाचन करण्यात आले. यावेळी तंटामुक्ती अध्यक्ष हनुमंत फराटे यांनी नाईक यांना अभिवादन करून आदरांजली वाहिली. यावेळी राजे उमाजी नाईक दहीहंडी संघाचे अध्यक्ष व मेजर केशव खोमणे यांचा विशेष गौरव करण्यात आला.
याप्रसंगी उपसरपंच अमोल शितोळे, सागर फराटे, भाऊसाहेब कोळपे, गोवर्धन चव्हाण, परशुराम राठोड, स्वप्नील शितोळे, प्रवीण चकोर व राजे उमाजी नाईक मित्र मंडळ व बालाजी मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
