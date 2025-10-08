मारहाणप्रकरणी एकावर मांडवगण येथे गुन्हा
मांडवगण फराटा, ता.८: दुकान बंद ठेवण्यास सांगितल्याच्या वादातून एकावर दगडफेक करून मारहाण केल्याची घटना रविवारी (ता. ५)सकाळी मांडवगण फराटा (ता.शिरूर) येथे घडली. याप्रकरणी दत्तात्रेय त्रिंबक काळे (वय ४०, रा.मांडवगण फराटा) यांनी मांडवगण फराटा पोलिस दूरक्षेत्रात दिलेल्या फिर्यादीनुसार किशोर शिवाजी कदम (रा.मांडवगण फराटा)याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी काळे यांचे यश इन कॉम्प्लेक्समध्ये ‘सिद्धी इंटरप्रायजेस’नावाचे टायर दुकान आहे. रविवारी सकाळी सुमारे १०.४५ वाजता दुकानासमोर दगड पडल्याचा आवाज आल्याने ते बाहेर आले.त्यावेळी किशोर शिवाजी कदम हा दुकानाच्या दिशेने दगडफेक करत केली. त्याने हातातील दगड फिर्यादींच्या डाव्या हातावर मारून दुखापत केली. त्यानंतर कानाखाली थप्पड मारत त्यांना खाली पाडून लाथाबुक्यांनी मारहाण केली .त्याचबरोबर शिवीगाळ व दमदाटी करत जीवे मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी किशोर शिवाजी कदम (रा.मांडवगण फराटा) याच्याविरुद्ध मारहाण व धमकीचा गुन्हा मांडवगण फराटा पोलिसात दाखल केला.
