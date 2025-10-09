मांडवगणला वादातून हत्याराने मारहाण
मांडवगण फराटा, ता. ९ : येथील कोळपेवस्ती येथे देवकार्याच्या कार्यक्रमानंतर भावकीतील किरकोळ वादातून झालेल्या हल्ल्यात एकाच कुटुंबातील अनेकांना गंभीर दुखापती झाल्या. या प्रकरणी १४ जणांसह ५ ते ६ अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध मारहाण, जीव घेण्याचा प्रयत्न व धमकीचे गुन्हे दाखल केले आहेत.
याबाबत तात्या भाऊसाहेब कोळपे (वय ३०, रा. कोळपेवस्ती, मांडवगण फराटा) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार, कोळपेवस्ती येथील भागोबा मंदिरात बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी धनगर समाजाचा वार्षिक देवकार्याचा कार्यक्रम होता. कार्यक्रमादरम्यान भावकीतील दादा कोळपे आणि शहाजी कोळपे यांच्यात जेवणावरून किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर सर्वजण घरी परतल्यानंतर रात्री साडेआठच्या सुमारास दादा भैरू कोळपे, मनोज भैरू कोळपे, शहाजी कारभारी कोळपे, अनिल शहाजी कोळपे यांच्यासह १३ ते १४ जणांनी तात्या कोळपे यांच्या घरासमोर गर्दी केली. दादा कोळपे याने कोयत्याने तात्या यांच्या डोक्यावर वार केला. बचावाला आलेल्या परसराम कोळपे यांनाही लाथाबुक्यांनी मारहाण केली. यानंतर गंगाराम कोळपे, साळुबाई कोळपे व इतर नातेवाईक रोडवर आले असता, मनोज कोळपे याने तलवारीसदृश हत्याराने गंगाराम कोळपे यांच्या डोक्यावर वार केला. शहाजी कोळपे यांनी धुळा कोळपे यांना लोखंडी रॉडने मारहाण करून हाताचे फ्रॅक्चर केले. महिलांनाही या गटाने दगड व हातांनी मारहाण केली. हल्ल्यानंतर सर्व जखमींना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, उपचारासाठी जात असताना भिवा कोळपे यांच्यावरही मोटारीतून पाठलाग करून सोन्या उर्फ तुशार खैरे याने चाकूने वार केला. त्यानंतर आरोपी पुन्हा हॉस्पिटलमध्ये आले व मनीषा कोळपे यांना पोटात लाथ मारून दुखापत केली.
या प्रकरणी पोलिसांनी दादा भैरू कोळपे, मनोज भैरू कोळपे, भैरू कारभारी कोळपे, शहाजी कारभारी कोळपे, अनिल शहाजी कोळपे, बाबुराव विठ्ठल कोळपे, धुळा विठ्ठल कोळपे, सिद्धेश्वर शिवाजी कोळपे, शिवाजी कारभारी कोळपे, धुळा बाबू थोरात, भिवा बाबू थोरात, सोन्या उर्फ तुषार खैरे (रा. शिरसगाव काटा, ता. शिरूर) व दोन महिलांसह इतर ५ ते ६ अनोळखी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला.
