आंधळगावातील अनोळखी मृत व्यक्तीबाबत आवाहन
आंधळगाव, ता. १० : आंधळगाव (ता. शिरूर) येथील न्हावरे- केडगाव रस्त्यावर सीएनजी पंपाजवळ सापडलेल्या अंदाजे ४५ वर्ष वयाच्या अनोळखी पुरुष व्यक्तीचा अपघातानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या व्यक्तीच्या नातेवाइकांचा शोध सुरू असून, नागरिकांनी माहिती देण्याचे आवाहन शिरूर पोलिसांनी केले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ सप्टेंबर रोजी आंधळगाव येथील सीएनजी पंपाजवळ या अनोळखी व्यक्तीचा अपघात झाला होता. त्याला ग्रामीण रुग्णालय न्हावरे येथून पुढील उपचारासाठी १०८ रुग्णवाहिकेतून ससून रुग्णालय पुणे येथे हलविण्यात आले होते. मात्र २५ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९.४५ वाजता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मृत व्यक्तीचे वय अंदाजे ४५ वर्ष असून, अंगात पांढऱ्या रंगाचा टी शर्ट आणि निळ्या रंगाची ट्रॅक पॅन्ट होती. या व्यक्तीची ओळख अद्याप पटलेली नसून, सहकार्याचे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे. वरील वर्णनाशी जुळणाऱ्या व्यक्तीबाबत अथवा त्याच्या नातेवाईकांबाबत कोणाला काही माहिती असल्यास तत्काळ शिरूर पोलिस ठाण्याशी (०२१३८- २२२१३९) अथवा पोलिस हवालदार एस. पी. खबाले (मो. ९५५२५६२३४२) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
