मांडवगण येथे प्रदर्शनात १० लाखांची उलाढाल
मांडवगण फराटा, ता. १० : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथे ग्रामपंचायतीच्या वतीने दोन दिवसीय दिवाळी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. महिला बचत गटांना उद्योग-व्यवसायासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हे प्रदर्शन आयोजित केले गेले. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळून तब्बल ८ ते १० लाखांची उलाढाल झाल्याची माहिती ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आली.
या प्रदर्शनाचे उद्घाटन आमदार माऊली कटके यांच्या पत्नी मनीषा कटके यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. शिरूर व दौंड तालुक्यातील एकूण ४२ महिला बचत गटांनी यामध्ये सहभाग घेतला. प्रदर्शनात ज्ञानेश्वरी महिला बचत गट, कार्तिकी महिला बचत गट, स्वामी गृह उद्योग कुसेगाव, माऊली महिला बचत गट (हिंगणीगाडा, दौंड), स्वावलंबन महिला बचत गट (सादलगाव) तसेच मांडवगण फराटा येथील लक्ष्मी व पणती उद्योग समूह यांसारख्या विविध महिला बचत गट, उद्योग समूहांनी सहभाग घेतला होता.
घोडगंगा साखर कारखान्याचे संचालक दादा पाटील फराटे, सरपंच समीक्षा कुरूमकर (फराटे), उपसरपंच अमोल शितोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रदर्शन पार पडले. यावेळी जागतिक आरोग्य सल्लागार निर्मला लटांबळे, सुनीता घुले, सुरेखा पोटघन, सुभद्रा दिवटे, माजी पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र गदादे, इनामगावच्या माजी सरपंच पल्लवी घाटगे, ग्रामपंचायत सदस्य सागर फराटे, सीमा फराटे, मनिषा मेहेर, निर्मला केसवड, प्रतिभा बोत्रे, अशोक जगताप, अमोल जगताप, एलआयसीचे प्रतिनिधी बाळासाहेब चौधरी आदी उपस्थित होते.
