पिंपळसुटीत खड्ड्यांमुळे मोटार शेतात कोसळली
मांडवगण फराटा, ता.११ : न्हावरे -बीड महामार्गावरील पिंपळसुटी(ता. शिरूर) हद्दीत फलकेमळा येथे रस्त्यावर पडलेले खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात भरधाव मोटारीवरील नियंत्रण सुटल्याने मोटार रस्त्याच्या बाजूच्या शेतात कोसळली. ही घटना शनिवारी (ता.११) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. यात जय हिंद यादव (वय ३५ रा.शिरूर) हे मोटारचालक किरकोळ जखमी झाले आहेत. मात्र, या अपघातात मोटारीचे मोठे नुकसान झाले असून कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही.
जय यादव हे मोटारी(क्र. एमएच ०४ एफझेड ४१८९) मधून काष्टी येथून शिरूरकडे निघाले होते. पिंपळसुटी हद्दीत रस्त्यावरील खड्डे चुकविण्याच्या प्रयत्नात त्यांचे मोटारीवरील नियंत्रण सुटल्याने मोटार थेट खड्ड्यात कोसळली. अपघात एवढा भीषण होता की यात मोटारीचे नुकसान झाल्याने यादव यांना मोटारीमधून बाहेर पडता येत नव्हते. रामभाऊ काळे पाटील,पप्पू फराटे,अमित फलके,संदीप कापरे,दत्ता फलके,ऋषीकांत फराटे,नानासाहेब फलके आदी ग्रामस्थांनी जखमी यादव यांना मोटारीमधून बाहेर काढत इनामगाव येथील खासगी दवाखान्यात दाखल केले. पिंपळसुटी हद्दीत फलकेमळा येथे अनेक वेळा खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने भरधाव वाहने रस्त्यावरून लगतच्या शेतात व घरात शिरल्याच्या यापूर्वी अनेक घटना घडल्या आहेत. वारंवार मागणी करूनही येथील धोकादायक खड्ड्यांची दुरुस्ती राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी करत नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे.तरी संबंधित विभागाने त्वरित रस्त्यावरील खड्डे बुजवावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
