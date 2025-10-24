दिल्लीत कांदा उत्पादकांचे अर्धनग्न आंदोलन
मांडवगण फराटा, ता.२४ : कांदा निर्यात धोरणातील अनिश्चितता आणि कांद्याला मिळालेल्या अल्प दरामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. २२) नवी दिल्लीतील कृषी मंत्रालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन करत केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
मांडवगण फराटा येथील सागर फराटे, नवनाथ फराटे, इनामगाव येथील विजय साळुंके व परशुराम मचाले यांनी सकाळी अकरा वाजता कृषी मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर कांद्याच्या माळा गळ्यात आणि कांद्याची पिशवी खांद्यावर घेत आंदोलन केले. सरकारने शेतकऱ्यांना ‘आर्थिकदृष्ट्या नग्न’ केले आहे, याचे प्रतीक म्हणून हे अनोखे आंदोलन करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. कृषिमंत्री अनुपस्थित असल्याने शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव अन्बलगन पी यांची भेट घेतली. त्यांनी शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले व मागण्या सकारात्मकपणे विचारात घेण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर वाणिज्य मंत्रालयात निवेदन देण्यासाठी शेतकरी रवाना होत असताना दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर सागर फराटे यांना प्रधानमंत्री कार्यालयात निवेदन सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांना सोडण्यात आले.
कोट
कांद्याचे भाव घसरल्याने सध्या सर्व शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने आम्ही आंदोलन केले. कांदा दराबाबत सरकारला आम्ही निवेदन दिले असून लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आम्हाला आशा आहे
- सागर फराटे, शेतकरी, मांडवगण फराटा (ता.शिरूर)
