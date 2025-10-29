ट्रॅक्टरच्या धडकेत महिला जखमी
मांडवगण फराटा : न्हावरे चौफुला महामार्गावर आंधळगाव येथे भरधाव ट्रॅक्टरच्या धडकेत मोटारसायकलवरील महिलेला गंभीर दुखापत झाली आहे. हा अपघात सोमवारी (ता.२७) दुपारी आंधळगाव हद्दीतील सीएनजी पंपाजवळ घडला. नूतन किशोर इंगवले (वय ३५, रा.सोनगाव,ता.बारामती) असे अपघातात जखमी झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तिच्या दोन्ही पायांना फ्रॅक्चर झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. याप्रकरणी अविनाश भाउसाहेब चौधरी (वय ३०, रा.वाढाणे,ता. बारामती) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, रंगनाथ गुलाब साळुंखे (रा.आंधळगाव, ता.शिरूर) या ट्रॅक्टरचालकाविरुद्ध मांडवगण पोलिस दूरक्षेत्रात गुन्हा दाखल केला आहे.
फिर्यादी चौधरी हे सोमवारी बहिणीसह दुचाकीवरून न्हावरेकडे जात असताना ,साळुंखे यांनी आपल्या ताब्यातील ट्रॅक्टर (क्र. एम.एच १४ डी.एच ४३५८) हा भरधाव आणि अविचाराने चालवित मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली. अपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी ट्रॅक्टरचालकांच्या बेपर्वाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.पुढील तपास मांडवगण फराटा पोलिस करत आहेत.
