कुरुळी उपकेंद्रातील आरोग्यसेवा ठप्प
प्रमोल कुसेकर
आंधळगाव, ता.३ : कुरुळी (ता. शिरूर) येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून समुदाय आरोग्य अधिकारी हे पद रिक्त असल्याने येथील आरोग्यसेवा ठप्प झाली आहे.
कुरुळी उपकेंद्र हे सोमवारी (ता.३) सकाळी पावणेअकरा वाजेपर्यंत बंद असल्याचे दिसून आले. आरोग्यसेविका रंजना पंडित, आरोग्य सेवक सतीश कवर, अर्धवेळ स्त्री परिचर हे तीन कर्मचारी तसेच तीन आशा सेविका असे एकूण सहा कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत.आरोग्य सेविका रंजना पंडित यांची वडगाव रासाई आणि कुरुळी या दोन्ही ठिकाणी जबाबदारी आहे. सोमवारी त्या लसीकरणासाठी गेल्याचे सांगण्यात आले. आरोग्य सेवक सतीश कवर हे सोमवारी मांडवगण फराटा येथे कार्यरत होते. तसेच सकाळी पावणेअकरा वाजता काही काळाकरिता उपकेंद्र खुले करण्यात आले होते. मात्र, काही वेळानंतर आरोग्य उपकेंद्र बंद करण्यात आले. उपकेंद्र असूनही समुदाय आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने नागरिकांना किरकोळ उपचारांसाठीही खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे. मांडवगण फराटा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारीत असलेले हे उपकेंद्र सुमारे ७० लाख रुपये खर्चून बांधलेले नवीन आणि सुसज्ज इमारतीत असून डॉक्टरांसाठी निवासस्थानाची सुविधाही उपलब्ध आहे. मात्र नियुक्त अधिकारी गेल्यावर्षी बदली झाल्यानंतर अद्याप नवीन नियुक्ती झालेली नाही. परिणामी हे केंद्र केवळ नावापुरते उरले आहे. ग्रामपंचायतीने आरोग्य विभागाकडे वारंवार मागणी करूनही नवीन समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. शासनाच्या उदासीनतेमुळे नव्याने बांधलेल्या इमारतीचा योग्य वापर होत नाही आणि गावकऱ्यांना उपचारांसाठी आर्थिक फटका बसतो आहे.
कुरुळी येथे सुंदर इमारत असूनही अधिकारी नसणे योग्य नाही. मुख्य आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांनी किमान काही तास तरी येथे सेवा द्यावी. शासनाने तातडीने अधिकारी नेमावा.
- मनीषा खांडेकर, सरपंच
उपकेंद्र असताना ग्रामस्थांना खासगी दवाखान्यात जावे लागणे हे प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे. पूर्वीच्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर हे पद रिक्त आहे.अनेकदा पाठपुरावा करूनही अधिकारी मिळाले नाहीत. ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी तातडीने नियुक्ती करावी.
- श्याम हरिहर, उपसरपंच
