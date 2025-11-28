जिल्हा परिषदेच्या सीईओंवर शिस्तभंग कारवाईची मागणी
मांडवगण फराटा, ता. २७ : शिरूर तालुक्यातील बाभूळभर बुद्रुक येथील ग्रामपंचायत कारभारातील कथित अनियमिततेप्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या चौकशी आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करत बाभूळसर ग्रामपंचायतीच्या सदस्या प्रीती प्रशांत नागवडे व प्रशांत बाळासाहेब नागवडे या दाम्पत्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाला पुनर्निवेदन सादर केले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी त्यात केली आहे.
नागवडे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १३ मार्च २०२५ रोजी तत्कालीन उपसरपंच मोहिनी रणदिवे यांनी सरपंचांविरोधात राजीनामा नोटीस दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीतील कामकाजात गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप नागवडे दाम्पत्याने केला होता. त्यानुसार २६ मे रोजी आयुक्तांकडे चौकशीसाठी अर्ज केला. पुढे ८ सप्टेंबर रोजी आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक महिन्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, दोन महिने झाले तरी चौकशीला सुरुवातच झाली नाही. तसेच, आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचारणा करण्यासाठी कार्यालयात वारंवार भेट देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तसेच, अर्वाच्य वर्तनाचा आरोपही दाम्पत्याने केला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवून कर्तव्यात कसूर केली आहे. सरकारी कामकाजात हेतुपुरस्सर विलंब लावला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार उत्तरदायी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, तसेच सेवा पुस्तिकेत नोंद करावी, अशी मागणी पुनर्निवेदनात केली आहे.
सरपंचाच्या विरुद्ध त्यांची तक्रार आहे. सध्या आम्ही प्रतिक्षेत असलेल्या चाळीस तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. क्रमानुसार तक्रारी घेतल्या जातात, या प्रकरणाचीही सुनावणी होईल.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
