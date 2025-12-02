मांडवगण येथे तरुणीची आत्महत्या
मांडवगण फराटा, ता. २ : येथे राहत्या घरी १९ वर्षीय तरुणीने साडीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार मंगळवारी (ता. २)दुपारी अडीच वाजता उघडकीस आला. सपना दादा साळवे असे या तरुणीचे नाव आहे. याबाबतची खबर सपनाचे वडील दादा हरिचंद्र साळवे (रा. मांडवगण फराटा) यांनी मांडवगण फराटा पोलिस दूरक्षेत्रात दिली. याप्रकरणी मांडवगण फराटा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली.
याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दादा साळवे हे आपल्या पत्नीसह दोन मुले आणि मुलगी सपनासह राहत होते. कामानिमित्त साळवे हे पुणे येथे वास्तव्यास होते, तर मुलगा सुमीत व मुलगी सपना हे आजी-आजोबांकडे मांडवगण फराटा येथे राहत होते. मंगळवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास साळवे कामावर असताना त्यांना मुलगा सुमीत याचा फोन आला. ‘ताई सपनाने गळफास घेतला आहे,’ अशी माहिती त्याने दिली. तत्काळ तिला दवाखान्यात घेऊन जाण्याचे निर्देश वडिलांनी मुलाला दिले. खबर लागताच साळवे दांपत्य तातडीने मांडवगण फराटा येथे पोहोचले. सपना हिला तातडीने येथील खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले. परंतु तेथील डॉक्टरांनी तपासून उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.
