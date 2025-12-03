शिरूरच्या पूर्व भागात फ्यूज चोरीच्या प्रकारात वाढ
मांडवगण फराटा, ता. ३ : शिरूर तालुक्याच्या पूर्व भागात मागील काही दिवसांपासून विद्युत रोहित्रांचे फ्यूज, तसेच त्यातील तांब्याच्या ताराची मोठ्या प्रमाणात चोरी वाढली आहे. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे शेतकरी वर्ग अक्षरशः हैराण झाला आहे.
रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत चोरटे रोहित्रांवरील फ्यूज, कट- आउट, तसेच फ्यूजमधील तांब्याच्या पट्ट्याची तोडफोड करून चोरी करत आहेत. त्यामुळे पहाटे सिंचनासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना वीज नसल्याचे लक्षात येत आहे. परिणामी, सिंचनात अडथळे निर्माण होत असून, पिकांच्या वाढीवर परिणाम होत आहे. फ्यूज चोरीच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांपुढे नवे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) परिसरातील भीमा नदीकाठी, तसेच वडगाव रासाई, रांजणगाव सांडस या गावातील रोहित्रांवर सलग चोरीच्या घटना समोर आल्या आहेत. चोरटे मध्यरात्री किंवा पहाटे चारच्या सुमारास ही कृत्ये करतात. या परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने रात्रीच्यावेळी शेतकरी शेतात जाण्यास घाबरतात. याचा गैरफायदा घेत चोरटे रोहित्र फोडत आहेत.
महावितरणने रोहित्रांच्या सुरक्षेबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात, पोलिसांनी गस्त वाढवावी, अशा मागण्या शेतकरी करीत आहेत.
फ्यूज चोरीचा हा प्रकार सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. रात्री फ्यूज चोरी होतात आणि दुसऱ्या दिवशी वीज येईपर्यंत पिके करपत असतात. आमचा उन्हाळी हंगाम धोक्यात आला आहे. सतत नवीन फ्यूज खरेदी करावे लागत असल्याने आम्ही संतप्त झालो आहे.
- राजेंद्र दरेकर, शेतकरी, मांडवगण फराटा
मांडवगण फराट्यासह परिसरातील नदीकाठच्या भागात गेल्या आठवड्यात फ्यूज चोरीच्या पाचपेक्षा जास्त तक्रारी नोंदवल्या आहेत. घटनास्थळी पाहणी करून तातडीने नवीन फ्यूज बसवले आहेत.
- इर्शाद शेख, कनिष्ठ अभियंता, महावितरण, मांडवगण फराटा
02537
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.