वडगाव रासाईच्या विद्यालयाचे विज्ञान प्रदर्शनात यश
आंधळगाव, ता. २३ : करडे (ता. शिरूर) येथे पार पडलेल्या ५३ व्या शिरूर तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात वडगाव रासाई येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालयाने घवघवीत यश संपादन केले. या प्रदर्शनात तालुक्यातील तब्बल १२५ शाळांनी सहभाग नोंदविला होता. इयत्ता ९ ते १२ या गटात विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ‘रोबोटिक स्प्रे’ या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पाला प्रथम क्रमांक मिळाला असून, या प्रकल्पाची जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड केली आहे.
विज्ञान विषय शिक्षक सुनील गोसावी व प्रयोगशाळा सहाय्यक सुधाकर फुकट यांच्या मार्गदर्शनाखाली इयत्ता नववीतील राजवीर शिवाजी शेलार व सार्थक गणेश जराड या विद्यार्थ्यांनी हा प्रकल्प सादर केला. शेतकऱ्यांच्या फवारणीच्या कामात सुलभता, वेळेची बचत व सुरक्षितता मिळावी, या उद्देशाने तयार केलेले हे उपकरण नावीन्यपूर्ण असल्याने परीक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले. या उल्लेखनीय यशाबद्दल शनिवारी (ता. २०) ग्रामस्थांच्या वतीने विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव करून सत्कार केला.
या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी नंदकुमार मगर, दिनेश वळवी, पांडुरंग मेंडके, विलास पावरा, हेमंत साबळे आदींनी परिश्रम घेतले. चंद्रशेखर काकडे यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे विभागीय सदस्य काकासाहेब खळदकर, सरपंच सचिन शेलार, सोसायटीचे अध्यक्ष सचिन पवार, शिवाजी शेलार, पोपटराव शेलार, रामभाऊ ताम्हाणे, संतोष शेलार, भाऊसाहेब शेलार, गणेश जराड आदी उपस्थित होते.
