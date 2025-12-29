नागरगाव शाळेतील बाजारात चाळीस हजारांची उलाढाल
आंधळगाव, ता. २९ : नागरगाव (ता. शिरूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये व्यवहारज्ञान, पर्यावरण जाणीव व सामाजिक कौशल्यांचा विकास व्हावा या उद्देशाने आनंदी बाजार, खाद्य यात्रा घेण्यात आली. यावेळी स्टॉलमधून विद्यार्थ्यांनी चाळीस हजार रुपयांच्या साहित्याची विक्री केल्याची माहिती मुख्याध्यापक भानुदास संकपाळ यांनी दिली.
इयत्ता पहिलीपासून चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी भाज्या, फळभाज्या, कडधान्ये, फळे, चहा, मिसळ, वडापाव, इडली, पाणीपुरी, मेदूवडा, खिचडी, गुलाबजाम आदी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल लावले होते. यावेळी विद्यार्थ्यांनी स्टॉलवर स्वतःच ग्राहकांशी संवाद साधून आपल्या वस्तूंची विक्री केली व आर्थिक व्यवहार हाताळले.
बाजारात सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य, ज्येष्ठ नागरिक, पालक, विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य आणि ग्रामस्थांनी सहभाग घेतला. या उपक्रमातून ४० हजार रुपयांची उलाढाल झाली. ग्रामस्थांनी खरेदी आणि खाद्यपदार्थांचा मनमुराद आनंद घेतला. पालक वर्गाने या उपक्रमाचे मनापासून कौतुक करत असे उपक्रम वारंवार राबवावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या उपक्रमाबद्दल केंद्रप्रमुख दगडू वेताळ यांनी शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. सूत्रसंचालन सुरेश शिवले यांनी केले. तर आभार भानुदास संकपाळ यांनी मानले.
