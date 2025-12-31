कुरुळी गावठाणातील लोकवस्तीमध्ये ठिय्या
आंधळगाव, ता.३१ : शिरूर तालुक्यातील कुरुळी परिसरात वाड्या-वस्त्यांवरील शेळ्या-मेंढ्या व पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करणाऱ्या बिबट्याने आता थेट गावठाणात प्रवेश केल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मंगळवारी (ता. ३०) रात्री सुमारे पावणेअकराच्या सुमारास गावठाणातील पॉवर हाउस रस्त्यालगत बिबट्या बराच काळ रस्त्याच्या कडेला ठिय्या मांडून बसल्याचे दृश्य दिसून आले. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या काळजाचा ठोका चुकला.
कुरुळी हे मोठ्या लोकवस्तीचे गाव आहे.मंगळवारी रात्री तेजस बोरकर हे आपले मित्र स्वप्नील देशमुख यांच्यासह मोटारीतून घरी जात असताना घराजवळील पॉवर हाउस रस्त्यालगत त्यांना बिबट्या ठाण मांडून बसलेला दिसला.त्यांनी तत्काळ मोबाईल कॅमेऱ्यातून बिबट्याचे चित्रण केले. मोटारीच्या प्रकाशातही बिबट्या काही काळ रस्त्यावरच बसून राहिल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. कुरुळी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाळीव जनावरांचे गोठे आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून खांडेकर वस्ती परिसरात तसेच आंधळगाव-कुरुळी रस्त्यालगत नागरिकांना बिबट्याचे वारंवार दर्शन होत आहे.मात्र वाड्या-वस्त्यांपुरता मर्यादित असलेला बिबट्या आता थेट गावठाणात शिरल्याने ग्रामस्थांमध्ये दहशत पसरली आहे.
कुरुळी हे बाजारपेठेचे गाव असल्याने रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांची वर्दळ सुरू असते.सध्या थंडीचे दिवस असल्याने अनेक नागरिक रात्री घराबाहेर शेकोटी पेटवून बसतात.तसेच शेतकरी दूध संकलन केंद्रावर दूध घालण्यासाठी रात्रीच्या वेळी गावात ये-जा करत असतात.अशा परिस्थितीत बिबट्याच्या मुक्त संचारामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे बिबट्या आढळलेल्या ठिकाणापासून हाकेच्या अंतरावर जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. त्यामुळे वनविभागाने गांभीर्याने दखल घेत बिबट्याला तातडीने जेरबंद करावे, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
या घटनेची माहिती ग्रामस्थांनी वनविभागाला दिल्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांच्या सूचनेनुसार गोविंद शेलार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. ग्रामस्थांनी सतर्क राहावे, लहान मुलांना एकटे बाहेर पाठवू नये तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले आहे.दरम्यान, बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी तातडीने पिंजरा लावण्यात यावा,अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
घटनास्थळापासून काही अंतरावर गेल्या काही दिवसांपासून पिंजरा लावलेला आहे. बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभाग प्रयत्नशील आहे.
- शेखर जानगवळी, नियतक्षेत्र अधिकारी, वनविभाग
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.