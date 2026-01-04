शिवतक्रार- म्हाळुंगी पुलावरील वाहतूक बंद
आंधळगाव, ता. ४ : शिवतक्रार- म्हाळुंगी (ता. शिरूर) येथील भीमा नदीवरील कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बांधकाम होऊन तब्बल २७ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे हा पूल जीर्ण झाला असून, या पुलावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आहे.
या बंधाऱ्यावरील स्लॅबला ठिकठिकाणी तडे गेले असून, काही ठिकाणी काँक्रिट खराब झाले आहे. भविष्यात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये तसेच नागरिकांची सुरक्षितता अबाधित राहावी, या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने तातडीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या बंधाऱ्यावरून होणारी सर्व प्रकारची वाहतूक पुढील आदेश होईपर्यंत पूर्णतः बंद केली आहे.
शिवतक्रार- म्हाळुंगी येथे भीमा नदीवर उभारलेला हा पद्धतीचा बंधारा शिरूर व दौंड तालुक्याला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. या बंधाऱ्यावरून दुचाकी, चारचाकी, ट्रॅक्टर तसेच, अवजड वाहनांची नियमित ये- जा सुरू होती. मात्र, सद्यःस्थितीत वाढलेला धोका लक्षात घेता वाहतूक सुरू ठेवणे अपघातास आमंत्रण देणारे ठरू शकते, असे चासकमान पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. नागरिकांनी प्रशासनाच्या या निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन करावे. सूचनेचे उल्लंघन करून बंधाऱ्यावरून वाहतूक केल्यास आणि त्यातून कोणतीही दुर्घटना, अपघात, जीवितहानी अथवा वित्तहानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित वाहन चालक किंवा वाहन मालकाची राहील, असेही पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाबाबत लवकरच तांत्रिक पाहणी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिवतक्रार- म्हाळुंगी येथील बंधारा जीर्ण झाल्याने पाटबंधारे खात्याने तो वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. याबाबत ग्रामपंचायतीने पाटबंधारे खात्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. नागरिकांनी यापुढील काळात ये- जा करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.
- वर्षा येळे, सरपंच, पारोडी- शिवतक्रार- म्हाळुंगी ग्रुप ग्रामपंचायत
02622
