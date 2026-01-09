‘प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास यश निश्चित’
आंधळगाव, ता. ९ : ध्येय निश्चित करून प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास यश निश्चित मिळते. मोबाईलचा योग्य वापर केल्यास तो केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता ज्ञानवृद्धीसाठीही उपयुक्त ठरतो. यशप्राप्तीसाठी योग्य वेळी योग्य व्यक्तींचे मार्गदर्शन अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, असे प्रतिपादन राज्याचे आयकर सहायक आयुक्त संदीप पवार यांनी केले.
भारतीय आयकर विभागात सहायक आयुक्तपदी पदोन्नती मिळाल्याबद्दल निर्वी (ता. शिरूर) गावचे सुपुत्र संदीप पवार यांचा ग्रामस्थांच्या वतीने शनिवारी (ता. ३)येथील बालेशा बाबा मंदिर परिसरात सत्कार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. आपल्या यशामागे आई-वडिलांबरोबरच मामांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. या प्रसंगी सरपंच भाग्यश्री बुऱ्हाडे, माजी सरपंच तात्यासाहेब सोनवणे, प्रियांका माळवदकर, अनिल कांबळे, सागर केदारी, शेतकरी संघटनेचे बाळासाहेब घाडगे, शिवाजी मचाले, पोपट पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांनी आपल्या मनोगतातून पवार यांच्या संघर्षमय प्रवासाचे कौतुक करीत त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. शिवाजी सोनवणे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. तर, कमलेश बुऱ्हाडे यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.