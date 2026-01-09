मांडवगण फराटा ग्रामपंचायतीला स्वमालकीचा ट्रॅक्टर, यंत्रसामग्री
मांडवगण फराटा, ता. ९ : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथील ग्रामपंचायतीने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायत इतिहासात प्रथमच साडे सतरा लाख रुपये खर्च करून स्वमालकीचा ट्रॅक्टर, डंपिंग ट्रेलर, रोड स्वीपर, फवारणी यंत्र व डस्टबिन आदी स्वच्छता व सार्वजनिक उपयोगाची यंत्रसामग्री खरेदी केली आहे. या नव्या वाहन व साहित्याचा पूजन सोहळा गुरुवारी (ता. ८) श्री क्षेत्र वाघेश्वर मंदिर परिसरात उत्साहात पार पडला.
या पूजन सोहळ्यास घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक दादा पाटील फराटे, सरपंच समीक्षा कुरूमकर, उपसरपंच अमोल शितोळे, माजी पंचायत समिती सदस्य लक्ष्मण फराटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम पार पडला. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ग्रामपंचायतीच्या स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, कीटकनाशक फवारणी तसेच अंतर्गत रस्त्यांच्या स्वच्छतेसाठी ही यंत्रसामग्री अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. आत्तापर्यंत या कामांसाठी खासगी यंत्रसामग्रीवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र आता स्वमालकीची साधने उपलब्ध झाल्याने खर्चात लक्षणीय बचत होणार असून कामकाज अधिक नियमित, वेळेत व प्रभावीपणे करता येणार असल्याचे ग्रामपंचायतीकडून सांगण्यात आले.
या पूजन सोहळ्यास माजी पोलिस पाटील बाबा पाटील फराटे, सुभाष फराटे, हनुमंत फराटे, प्रभाकर घाडगे, अमोल जगताप, ज्ञानेश्वर फराटे, पंडित फराटे, दिगंबर फराटे, रत्नकांत फराटे, बिभीषण फराटे, ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष संपत फराटे, पांडुरंग मोरे आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन संजय फराटे यांनी केले, तर ग्रामपंचायत सदस्य सागर फराटे यांनी आभार मानले.