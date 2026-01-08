मांडवगण फराटा परिसरात बिबट्याकडून कालवड ठार
मांडवगण फराटा, ता. ८ : मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) हद्दीतील इनामदारवस्ती येथे बिबट्याने अवघ्या एक तासापूर्वी जन्मलेल्या गाईच्या कालवडीला ठार केल्याची घटना बुधवारी (ता. ७) सायंकाळी घडली.
इनामदारवस्ती येथे अमोल दिलीप फराटे व त्यांचे कुटुंब वास्तव्यास असून, त्यांच्या गायी घराच्या अंगणात बांधलेल्या होत्या. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता त्यांच्या एका गाईने वासराला जन्म दिला होता. गाईसोबत अंगणातच उभी असलेल्या कालवडीवर अचानक हल्ला करीत ठार केले.
विशेष म्हणजे, याच ठिकाणी दोन दिवसांपूर्वी वनविभागाने पिंजरा लावून बिबट मादीला जेरबंद केले होते. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच पुन्हा बिबट्याने हल्ला केल्याने वनविभागाच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या दोन- तीन महिन्यांपासून मांडवगण फराटा परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार वाढला असून, जनावरे, पाळीव कुत्र्यांवर हल्ल्यांच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. त्यामुळे वनविभागाने तातडीने पाहणी करून अधिक पिंजरे लावावेत व ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत.
