जीर्ण बंधाऱ्यावर ट्रॅक्टर नेत तरुणांची स्टंटबाजी
मांडवगण फराटा, ता.११ : सोशल मीडियावर रिल्स काढण्याच्या नादात जीव धोक्यात घालण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असतानाच मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथे एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील भीमा नदीवरील जीर्ण झालेल्या कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यावर वाहतुकीस बंदी असतानाही काही उत्साही तरुणांनी थेट ट्रॅक्टर नेऊन रिल्स व फोटो काढल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
मांडवगण फराटा येथे भीमा नदीवर कोल्हापुरी पद्धतीचा बंधारा असून,त्यालगत नवीन पूल असल्याने सर्व वाहतूक त्या पुलावरून सुरू आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बंधाऱ्याची अवस्था अतिशय दयनीय झाल्याने येथील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. बंधाऱ्यावरील रस्ता उखडलेला असून ठिकठिकाणी मोठे व खोल खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या बंधाऱ्यावरून पायी चालणेही धोकादायक ठरत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल करण्यासाठी काही तरुणांनी थेट ट्रॅक्टर जीर्ण बंधाऱ्यावर नेला आहे. बंधाऱ्याच्या एका बाजूला पाटबंधारे विभागाने जुने लोखंडी ढापे काढून ठेवलेले असल्याने वाहनांसाठी उपलब्ध जागा अत्यंत कमी आहे. या अरुंद व धोकादायक मार्गावर ट्रॅक्टर नेणे म्हणजे अपघाताला निमंत्रण देण्यासारखे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. क्षणभर जरी तोल गेला असता तर ट्रॅक्टर थेट नदीपात्रात कोसळून मोठा अनर्थ घडण्याची शक्यता होती. तरीही कोणतीही भीती न बाळगता असे प्रकार होत असल्याने दिवसभर या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून अशा स्टंटबाजीमुळे भविष्यात गंभीर अपघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.संबंधित तरुणांवर कडक कारवाई करावी, तसेच बंधाऱ्यावरून कोणत्याही प्रकारच्या वाहन वाहतुकीस पूर्णतः मज्जाव करण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
