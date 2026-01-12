माळवाडी शाळेत रंगला बाल आनंदी बाजार
मांडवगण फराटा, ता. १२ : तांदळी (ता. शिरूर) येथील माळवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सोमवारी (ता. १२) बाल आनंदी बाजाराचे आयोजन केले होते. या उपक्रमाला ग्रामस्थ, पालक व महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
बाल आनंदी बाजाराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक शिक्षण मिळावे, समाजात वावरताना पैशांची किंमत समजावी, तसेच औपचारिक शिक्षणासोबत अनौपचारिक शिक्षणाची जोड मिळावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विविध खाद्यपदार्थ, हस्तकला वस्तू, खेळणी आदींचे स्टॉल लावून प्रत्यक्ष विक्रीचा अनुभव घेतला. या बाजारातून सुमारे २८ हजार रुपयांची उलाढाल झाल्याची माहिती मुख्याध्यापक मानसिंग वाकडे यांनी दिली.
यावेळी घोडगंगा कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष कळसकर, पंचायत समितीचे माजी सदस्य राजेंद्र गदादे, गणेश गदादे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विशाल गाडे, उपाध्यक्ष नवनाथ गदादे, आश्रत गदादे, सुभाषराव कळसकर, ऋषिकेश खोरे, दत्ता गदादे, संभाजी कळसकर आदी उपस्थित होते.
तसेच, याच कार्यक्रमांतर्गत राजमाता जिजाऊ यांची जयंतीही साजरी करण्यात आली. यावेळी तांदळी केंद्रातील शिक्षक श्याम काराळे, भागवत शेंडकर, देविदास कुंभार, विकास काळे, मुरलीधर कळसकर, कोमल शिरसाठ, कांचन जाधव, मोहन अनोसे, सचिन शेळके, गोरख कोथिंबिरे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीकृष्ण रासकर यांनी केले.
02665
