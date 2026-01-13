उसाची रक्कम न दिल्याने दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
आंधळगाव, ता. १३ : उरळगाव (ता. शिरूर) येथील शेतातून तोडून नेलेल्या उसाचा मोबदला तब्बल तीन वर्षांहून अधिक काळ न दिल्याप्रकरणी दोन जणांविरुद्ध शिरूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी आकाश रंगनाथ थिटे (रा. उरळगाव, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांनी रविवारी (ता. १२) दिलेल्या फिर्यादीवरून शिवाजी काळुराम शिंगाडे व दीपाली तानाजी शिंगाडे (दोघेही रा. मेमाणवाडी, पारगाव राहू, ता. दौंड) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आकाश थिटे यांची उरळगाव येथे शेतजमीन असून, शिंगाडे यांनी त्यांच्या गट क्रमांक ३८४ मधील ऊस १७ ऑक्टोबर २०२२पासून तोडून नेला. प्रतिटन २७०० रुपये या दराने एकूण ९२ टन १११ किलो ऊस नेण्यात आला. मात्र, याची एकूण दोन लाख ४८ हजार ६९९ रुपये इतकी रक्कम अद्यापही न दिल्याचा आरोप फिर्यादीत केला आहे. वारंवार मागणी करूनही पैसे न दिल्याने आपली आर्थिक फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. या प्रकरणाचा तपास शिरूर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार कळमकर करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.